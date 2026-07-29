Motihari News: विज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से जुड़े कार्यक्रमों में छात्रों की रही खूब भागीदारी

Motihari News: मोतिहारी के श्री नारायण सिंह महाविद्यालय में आयोजित इंटर साइंस फेस्ट-2026 का समापन हुआ। इस तीन दिवसीय विज्ञान महोत्सव में विद्यार्थियों ने विज्ञान, नवाचार और जैव विविधता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। मुख्य अतिथि प्रो. राजना कुमारी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और जैव विविधता के महत्व पर चर्चा की।

Motihari News: मोतिहारी,निप्र। शहर के श्री नारायण सिंह महाविद्यालय में आयोजित इंटर साइंस फेस्ट-2026 का समापन हो गया। तीन दिवसीय इस विज्ञान महोत्सव में विद्यार्थियों ने विज्ञान, नवाचार और वैज्ञानिक सोच से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

विज्ञान व्याख्यान और शैक्षणिक सत्र फेस्ट के दूसरे दिन विज्ञान विषय पर विशेष व्याख्यान व शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर की विज्ञान संकाय की डीन प्रो. (डॉ.) राजना कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं, मोतिहारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग के प्रो. कुंदन किशोर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रो. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। इस अवसर पर बॉटनी विभागाध्यक्ष डॉ. सुरेश नारायण ने जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जैव विविधता के महत्व, पर्यावरण संतुलन में इसकी भूमिका और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी।

विज्ञान गतिविधियों का आयोजन इंटर साइंस फेस्ट के दौरान क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी सत्र, बॉटनी व जन्तु विज्ञान आधारित वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने इन गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की कन्वेनर डॉ. सुधा कुमारी व को-कन्वेनर डॉ. गौरी गुप्ता ने फेस्ट के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंच संचालन डॉ. रुदल सिंह ने किया। समापन समारोह में प्रतिभागी विद्यार्थियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) विनोद बैठा ने कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है।