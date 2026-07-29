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Motihari News: वाहन जांच में वसूला जुर्माना, हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: बंजरिया में पुलिस ने मंगलवार रात को सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे गए। बाइक की डिक्की खोलकर अवैध हथियार और शराब की जांच भी की गई। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए चलाया गया है।

Motihari News: वाहन जांच में वसूला जुर्माना, हड़कंप

Motihari News: बंजरिया। थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन द्वारा मंगलवार की रात सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया । इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की जांच की गई । जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले जैसे बगैर हेलमेट , ड्राइविंग लाइसेंस चालकों पर सख्ती बरतते हुए उससे चालान काटा गया। बाइक की डिक्की खोलकर अवैध हथियार व शराब कारोबारी की भी जांच की गई है। बंजरिया थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि यह अभियान सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, ताकि आए दिन हो रहे दुर्घटनाओं व शराब माफिया पर अंकुश लगाया जा सके।

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