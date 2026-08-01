Motihari News: नव नियुक्त पीएलवी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
Motihari News: मोतिहारी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल कोर्ट परिसर स्थित एडीआर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 100 नव चयनित पीएलवी ने भाग लिया। उद्घाटन एडीजे-1 सुरेन्द्र प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी और डीएलएसए सचिव नितिन त्रिपाठी ने किया।
Motihari News: मोतिहारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स ) के लिए इंडक्शन व क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित एडीआर भवन में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 100 नव चयनित पीएलवी ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एडीजे-1 सुरेन्द्र प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पुनीत कुमार तिवारी व डीएलएसए सचिव नितिन त्रिपाठी ने किया ।
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