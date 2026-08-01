Motihari News: सीमा पर अलर्ट, गतिविधियों पर पैनी नजर

Motihari News: नेपाल के तराई क्षेत्र स्थित सुनसरी जिले में उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रक्सौल के डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही हैं। प्रशासन की प्राथमिकता नेपाल की स्थिति का सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देना है।

Motihari News: रक्सौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। नेपाल के तराई क्षेत्र स्थित सुनसरी जिले में उत्पन्न विधि-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमावर्ती शहर रक्सौल सहित पूरे सीमा क्षेत्र में पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

सीमा पर चौकसी सीमा पर चौकसी बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त गश्त तेज कर दी गई है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना अथवा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जा सके। रक्सौल के डीएसपी मनीष आनंद ने बताया कि नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों की हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।

गश्त और निगरानी पुलिस और एसएसबी के जवान लगातार संयुक्त रूप से गश्त कर रहे हैं। सीमा से आने-जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि भारत-नेपाल की खुली सीमा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ कार्य कर रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

सुरक्षा की प्राथमिकता सभी संबंधित थानों और सुरक्षा चौकियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ाया गया है। डीएसपी ने कहा कि आम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि नेपाल की स्थिति का बॉर्डर पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सीमा क्षेत्र पर न पड़े। गौरतलब है कि नेपाल के सुनसरी जिले में हाल के घटनाक्रम के बाद वहां प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी के मद्देनज़र भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी एहतियातन सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। रक्सौल सीमा पर पुलिस और एसएसबी के जवान 24 घंटे गश्त कर रहे हैं तथा सीमा की प्रत्येक गतिविधि पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, ताकि सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सामान्य जनजीवन पूरी तरह सुरक्षित रहे。