Motihari News: छत से टपक रहा पानी, भीग रहीं फाइलें
Motihari News: घोड़ासहन में आईसीडीएस कार्यालय की छत बारिश में टपकने से हाल बेहाल है। महत्वपूर्ण कागजात भींग रहे हैं और कर्मियों को दस्तावेजों को बचाने के लिए प्लास्टिक का सहारा लेना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने मरम्मत की मांग की, जबकि एसडीओ ने उन्हें कृषि भवन में शिफ्ट होने का आदेश दिया।
Motihari News: घोड़ासहन,निज प्रतिनिधि। बरसात में टपकती छत के नीचे आईसीडीएस कार्यालय का हाल बेहाल है। प्रखंड परिसर में संचालित इस कार्यालय में विभाग के महत्वपूर्ण कागजात पानी से भींग कर खराब हो रहे हैं। कार्यालय में रखे लाभार्थियों के रजिस्टर,पोषाहार वितरण से सम्बंधित फाईलें,सर्वे रिपोर्ट, कम्प्यूटर उपकरणों को बचाने के लिए कार्यालय कर्मियों को प्लास्टिक व बोरों का सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन फर्श पर पानी भरे होने से दस्ताबेजों के रखरखाव में परेशानी हो रही है। कार्यालय में कर्मियों के बैठने की भी जगह नहीं मिलती। भवन वर्षों से जर्जर स्थिति में है जिसकी मरम्मत नहीं हुई। कर्मचारियों ने भवन की मरम्मत कर समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
इधर एसडीओ विजय कुमार ने बताया कि आईसीडीएस कार्यालय के बगल के कृषि भवन में शिफ्ट करने का आदेश दिया गया।
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