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Motihari News: जेनरेटर बंद, अंधेरे में चल रही ओपीडी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी दावों के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली जारी है। जेनरेटर ठप होने से डॉक्टर मरीजों का इलाज अंधेरे में कर रहे हैं। ओपीडी में रोजाना 100 से 200 मरीज आते हैं। ठेकेदार ने बकाया भुगतान नहीं होने पर जेनरेटर सेवा बंद की, जबकि स्वास्थ्य विभाग समाधान की कोशिश कर रहा है।

Motihari News: जेनरेटर बंद, अंधेरे में चल रही ओपीडी

Motihari News: मधुबन, एसं। सरकारी दावों के बावजूद स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कम होने का नाम नहीं ले रही है। मधुबन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जेनरेटर सुविधा ठप होने से डॉक्टरों को अंधेरे में ही मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बिजली गुल रहने के बावजूद ओपीडी संचालित हो रहा था। डॉक्टर अविनाश कुमार और डॉ. रुखसार सिद्दीकी सीमित रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे थे। अस्पताल की ओपीडी में प्रतिदिन सौ से दो सौ मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी का बकाया भुगतान नहीं होने से ठेकेदार ने करीब एक सप्ताह पहले जेनरेटर सेवा बंद कर दी है।

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. इंद्रजीत कुमार ने बताया कि जेनरेटर सुविधा बहाल कराने के लिए सिविल सर्जन, मोतिहारी को पत्र भेजा गया है।फिलहाल ओपीडी में रोशनी की व्यवस्था के लिए इनवर्टर लगाया जा रहा है।

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