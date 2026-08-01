Motihari News: स्वास्थ्य शिविर में 108 दीदियों की जांच
Motihari News: जीविका पहाड़पुर ने बलुआ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र 91 में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जहां 108 जीविका दीदियों और ग्रामीणों का नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच किया गया। डॉ नफीसा मुस्कान और अन्य चिकित्सकों ने महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आवश्यक दवाएं वितरित कीं। कार्यक्रम का उद्घाटन सागर जीविका महिला संघ ने किया।
Motihari News: पहाड़पुर। जीविका पहाड़पुर द्वारा शनिवार को बलुआ पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र 91 के परिसर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 108 जीविका दीदियों व ग्रामीणों का नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में डॉ नफीसा मुस्कान,सीएचओ दीपा कुमारी,एएनएम आशा कुमारी,मीरा कुमारी,रिंकी कुमारी आदि ने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान एनीमिया,बीपी,शुगर सहित अन्य सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए गए तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श भी दिया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सागर जीविका महिला संकुल संघ स्तरीय सीएलएफ के शारदा देवी, बीपीएम ईश्वर चंद्र कुशवाहा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया।शिविर में एचएनएस एमआरपी विजय कुमार,संजय कुमार,खुशबू कुमारी,रूबी कुमारी,ग्रामीण शत्रुध्न प्रसाद,आयुष मिश्रा, अवधेश प्रसाद,चंदन कुमार,उमा देवी,रंजू कुमारी उर्मिला देवी सिंधु देवी,सरिता देवी सहित बड़ी संख्या में सीएम दीदी एवं सीएनआरपी दीदियां उपस्थित थीं।
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