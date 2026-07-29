Motihari News: पांच लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग की पूजा की
Motihari News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीकरीया फार्मेसी कॉलेज में पांच लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग की आरती पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता यमुना सीकरीया और उप-महापौर लालबाबू प्रसाद ने शिव को गुरु मानते हुए शुभकामनाएं दी। सभी छात्र-छात्राएं भी शामिल हुए।
Motihari News: मोतिहारी,निप्र। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीकरीया फार्मेसी कॉलेज नर्सिंग कॉलेज परिसर में स्थित पांच लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग की आरती पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उद्योगपति युवा भाजपा नेता यमुना सीकरीया, उप-महापौर लालबाबू प्रसाद , प्रिंसिपल प्रीति दुबे, सभी शिक्षक ,छात्र - छात्राएं शामिल हुए। इस अवसर पर युवा भाजपा नेता यमुना सीकरीया ने बताया कि शिव समस्त विश्व के गुरु हैं। उपमहापौर डॉ. लालबाबू प्रसाद ने कहा कि महादेव ही सबसे बड़े गुरु हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी।
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