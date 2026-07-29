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Motihari News: गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने गुरु की पूजा कर लिया आशीर्वाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी में गुरु पूर्णिमा का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम अम्बिका नगर के पराम्बा शक्तिपीठ में आयोजित हुआ, जहां भक्तों ने स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी की पूजा की। चंचल बाबा ने सत्पथ पर चलने का आशीर्वाद दिया। वेद विद्यालय में व्यास पूर्णिमा भी मनाई गई, जिसमें महर्षि वेद व्यास की पूजा की गई।

Motihari News: गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने गुरु की पूजा कर लिया आशीर्वाद

Motihari News: मोतिहारी, मोसं. आषाढ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि बुधवार को नगर सहित जिले में गुरु पूर्णिमा का त्योहार हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम अम्बिका नगर के पराम्बा शक्तिपीठ में आयोजित किया गया था। जहां सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं व पुरुष भक्तों ने स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती जी महाराज चंचल बाबा की पूजा की और उनसे आशीर्वाद लिया। वहीं चंचल बाबा ने उपस्थित अपने शिष्यों से सदमार्ग पर चलने,अपने समान ही दूसरों को समझने ,बड़ों का सम्मान और छोटों को स्नेह देने की सीख दी। मौके पर पुजारी जय दुर्गा दास सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे।वेद

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विद्यालय में मनी व्यास पूर्णिमा : नगर के छोटा बरियारपुर स्थित वेद विद्यालय में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रुप में मनाया गया । इस अवसर पर महर्षि वेद व्यास की पूजा की गयी। उक्त विचार छोटा बरियारपुर स्थित आर्षविद्या शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान-वेद विद्यालय में आयोजित गुरुपूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में प्राचार्य सुशील कुमार पाण्डेय ने व्यक्त किया। नगर के पतंजलि जिला समिति में महर्षि पतंजलि की पूजा के साथ- साथ हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गुरु पूर्णिमा पर गायत्री शक्तिपीठ में नामकरण ,पुंसवन व हवन यज्ञ का आयोजन किया गया था।

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