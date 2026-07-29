Motihari News: श्रद्धालुओं के प्रति सेवा भावना बनाए रखने का किया आह्वान
Motihari News: बिहार के काशी के नाम से प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन बुधवार को विधायकों और अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। विधायक राजू तिवारी ने श्रद्धालुओं से आदर के साथ पेश आने का आह्वान किया। डीएम ने कांवरियों के लिए बेहतर व्यवस्था की बात कही। एसपी ने सुरक्षा में सहयोग की अपील की।
Motihari News: अरेराज,निसं। बिहार का काशी के नाम से सुविख्यात श्रावणी मेला अरेराज का उद्घाटन बुधवार को विधायक, डीएम, एसपी, डीडीसी सहित अन्य अधिकारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्ज्वलित कर किया।
उद्घाटन समारोह में वक्ता
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक राजू तिवारी ने कहा कि सावन के मौके पर बाबा सोमेश्वरनाथ के दरबार में जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं के साथ मेला ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी आदर व श्रद्धा के साथ पेश आयें। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी श्रद्धालुओं के प्रति सेवा भावना बनाए रखने का आह्वान किया।
प्रशासनिक व्यवस्था
डीएम सौरभ सुमन यादव ने कहा कि कांवरियों की सुविधा को लेकर प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है ताकि किसी शिवभक्त को जलाभिषेक करने कोई परेशानी नहीं हो सके। एसपी स्वर्ण प्रभात ने मेले में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी श्रावणी मेले में पूरी मनोयोग के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करें। उन्होंने श्रद्धालुओं ,आमजन व पंडा पुजारियों सहित प्रबुद्धजनों से किसी प्रकार की सुरक्षा सहायता को लेकर एसपी के नंबर पर संपर्क करने की अपील की।
महामंडलेश्वर का आग्रह
महामंडलेश्वर व सोमेश्वर पीठाधीश्वर रविशंकर गिरि जी महराज ने प्रशासनिक अधिकारियों ,पुलिस पदाधिकारियों व नगरवासियों से मेले को सफल बनाने की दिशा में भरपूर सहयोग करने का आग्रह किया।
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