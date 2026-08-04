Motihari News: 1.82 करोड़ नलकूप मरम्मत का बकाया,होगी वसूली
Motihari News: सरकार ने नलकूपों की मरम्मत के लिए मुखियों को दी गई राशि की वसूली शुरू कर दी है। कुछ पंचायतों के मुखियों ने राशि खर्च की, जबकि कई ने नहीं की। वसूली के लिए नोटिस भेजे गए हैं। 4 करोड़ में से 2.18 करोड़ वसूल हो चुके हैं, 1.82 करोड की वसूली जारी है।
Motihari News: मोतिहारी, हिन्दुस्तान संवाददाता । सरकार नलकूपों की देखरेख के लिए मुखियों को दी गयी राशि की वसूली की कवायद लघु जल संसाधन विभाग नलकूप प्रमंडल के द्वारा शुरू कर दी गयी है। वर्ष 2018-19 में सरकारी नलकूपों की मरम्मत आदि के लिए राशि मुहैया करायी गयी थी। कुछ पंचायतों के मुखियों के द्वारा नलकूपों की मरम्मत करा चालू करायी गयी जबकि अधिकांश पंचायतों में नलकूपों पर न तो राशि खर्च की गयी और न इसे विभाग को वापस किया गया है। राशि वापसी को लेकर मुखियों को नोटिस : कुछ पंचायतों में नलकूपों को चालू तो करा दिया गया लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र कुछ मुखियों ने जमा कराया तो कुछ मुखियों ने विभाग के यहां उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा कराया है।
लिहाजा नलकूप प्रमंडल मोतिहारी के द्वारा मुखियों से राशि वापसी व उपयोगिता जमा कराने को लेकर नोटिस भेजा गया है। एक सप्ताह के अंदर नहीं जमा कराने पर एफआईआर दर्ज कराने करायी जाएगी।नलकूपों के लिए दिये गये 4 करोड़ में 2.18 करोड़ वसूले : नलकूप प्रमंडल के द्वारा मुखियों को करीब 4 करोड़ रुपये नलकूपों की देखरेख के लिए भुगतान किया गया था। इसमें अबतक करीब 2.18 करोड़ रुपये मुखियों ने विभाग के यहां जमा करा दिया है। मुखियों के यहां अभी 1.82 करोड़ रुपये बाकी है। जिसकी वसूली के लिए विभाग ने सख्त रुख अख्तियार किया है।
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