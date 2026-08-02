Motihari News: दूसरी बार अतिक्रमण करने पर केस दर्ज, तीन गिरफ्तार
Motihari News: हरसिद्धि में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अंचल अधिकारी ने बताया कि पहले भी अतिक्रमण हटाने के दौरान आरोपितों ने सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया था।
Motihari News: हरसिद्धि, एसं । सरकारी भूमि पर दूसरी बार अतिक्रमण करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने तथा लोक सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में हरसिद्धि थाना में आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अतिक्रमण की स्थिति
अंचल अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने बताया की 14 जून को पानापुर योगिया मौजा स्थित गैरमजरुआ आम भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था। अतिक्रमण हटाए जाने के तुरंत बाद योगेंद्र सहनी, सीमा देवी, श्रवण सहनी, सुदामा सहनी, सुनरपति देवी, कान्ति देवी, जलेश्वर सहनी और अजय सहनी ने फिर से झोपड़ी बनाकरभूमि पर कब्जा कर लिया। साथ ही दारोगा राय की रैयती जमीन पर भी बांस-करकट लगाकर अतिक्रमण कर लिया।
सरकारी कार्य में बाधा
अंचल अधिकारी ने उल्लेख किया है कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने के दौरान भी आरोपितों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा विधि-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया था। इस संबंध मे हरसिद्धि थाना में कांड दर्ज कराया गया। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया की अंचलाधिकारी के आवेदन पर मामला दर्ज कर आरोपी योगेंद्र सहनी, सीमा देवी एवं अजय सहनी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वारंटी कारी मांझी विनोद सहनी एवं अनीता देवी को भी गिरफ्तार किया गया।
प्रश्नोत्तर
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