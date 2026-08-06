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Motihari News: नये रेफरल नियम के कारण बढ़ेंगे मरीज, सुरक्षा होगी कड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी में स्थिति बढ़ती मरीजों की संख्या के मद्देनजर, राज्य सरकार ने सदर अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। गंभीर मरीजों को पहले से ही सीधे सदर अस्पताल रेफर किया जाएगा। अस्पताल में सुरक्षा बलों की तैनाती व नए मार्किंग सिस्टम के तहत मरीजों की स्थिति के अनुसार उन्हें भर्ती किया जाएगा।

Motihari News: नये रेफरल नियम के कारण बढ़ेंगे मरीज, सुरक्षा होगी कड़ी

Motihari News: मोतिहारी। राज्य सरकार ने सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका के मद्देनजर डॉक्टरों, कर्मचारियों और अस्पताल परिसर की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। सरकार के नए रेफरल नियम के अनुसार अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से गंभीर मरीजों और गंभीर रूप से घायलों को सीधे सदर अस्पताल या नजदीकी मेडिकल कॉलेज में ही रेफर किया जाएगा। इस कारण अगले दिनों में सदर अस्पताल में मरीजों के साथ उनके परिजनों की भी भारी भीड़ बढ़ेगी। अस्पताल में सुरक्षा बल बढ़ाने का निर्देश : बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने आशंका जताई है कि इससे किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना हो सकती है।

इसी के मद्देनजर डॉक्टरों से लेकर अस्पताल की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। नए नियम के तहत तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने आईसीयू में 5 से बढ़ाकर 10 बेड कर दिए हैं। इमरजेंसी वार्ड का विस्तार किया जा रहा है। मरीजों की स्थिति के अनुसार लागू होगी मार्किंग व्यवस्था : मरीजों की स्थिति के अनुसार लाल, पीला और नीला रिमार्क लगाकर भर्ती किया जाएगा। लाल का अर्थ गंभीर, पीला का अर्थ गंभीर से कम और नीला का अर्थ सामान्य से अधिक है। इन तीनों श्रेणी के मरीजों के लिए अलग-अलग वार्ड बनाने को लेकर कमरों की तलाश की जा रही है। हड्डी रोग केऑपरेशन के लिये उपकरण की मांग की गयी है। बताते हैं कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला से मांगे हुए सभी उपकरण की आपूर्ति के लिये बीएमसीआईएल को निर्देश दिया है।सदर अस्पताल में तैनात हैं 84 निजी सुरक्षा गार्ड: फिलहाल सदर अस्पताल में सुरक्षा के लिए 84 निजी गार्ड तैनात हैं। इसके बावजूद परिसर में चोरी की घटनाएं होती रहती हैं और अस्पताल बिचौलियों का अड्डा बन गया है। इसका मुख्य कारण अस्पताल की चहारदीवारी का नहीं होना है। अस्पताल परिसर से मोहल्ले की सड़क खुली हुई है। इसी रास्ते से अपराधी कई बार पुलिस की मौजूदगी में फरार हो चुके हैं। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने कई बार चहारदीवारी निर्माण की मांग की है ।

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