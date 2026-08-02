Motihari News: रेलवे गेटमैन पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही का लगाया आरोप

Motihari News: बनकटवा। सीतामढ़ी रक्सौल रेलखंड के घोड़ासहन जयमूर्तिनगर रेलवे स्टेशन के बीच जितना थाना क्षेत्र के झाझरा रेलवे ढाला पर तैनात गेट मैन द्वारा ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों के साथ बैठ कर नशा करने का आरोप लगा है। शिकायत जितना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार द्वारा घोड़ासहन स्टेशन मास्टर, वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक समस्तीपुर, मंडल रेल प्रबंधक समस्तीपुर, सहायक परिचालन प्रबंधक रक्सौल, पथ वे निरीक्षक छौड़ादानो, रेल थाना घोड़ासहन तथा रेलवे सुरक्षा बल रक्सौल को भेज कर अवगत कराया गया है। थानाध्यक्ष श्री कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि रेलवे ढाला पर तैनात गेट मैन राकेश कुमार और सुमन कुमार ड्यूटी के दौरान बाहरी असामाजिक तत्वों को साथ रेलवे फाटक परिचालन कक्ष में बैठा कर गांजा, सिगरेट, शराब जैसे नशीली पदार्थ का सेवन किया जाता है।