Motihari News: पुत्र की शिकायत पर शराबी पिता गिरफ्तार
Motihari News: गुडुपुर गांव में एक पिता को शराब पीकर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करना महंगा पड़ा। बेटे की लिखित शिकायत पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर दिया। वहीं, राजेपुर थाना पुलिस ने चुलाई शराब और बाइक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जो होम डिलीवरी के लिए शराब ले जा रहे थे।
Motihari News: हरसिद्धि। शराब पीकर पत्नी व बच्चों से गाली गलौज करना व मारपीट करना पिता को महंगा पड़ा। पुत्र के आवेदन के आधार पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला गुडुपुर गांव का है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गुडु पुर गांव का धर्मेंद्र कुमार सिंह शराब पीकर पत्नी व बच्चों के साथ रोज गाली गलौज व मार पीट करते थे। उनके पुत्र ने थाना में इसकी लिखित शिकायत की।चुलाई शराब व बाइक के साथ दो तस्कर धराए : तेतरिया। राजेपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर गुरुवार की देर शाम में बालाकोठी से 5 लीटर चुलाई शराब,एक बाइक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
थानाध्यक्ष कुमार सौरव ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर मोतीपुर थाना क्षेत्र के गेहुंआचक गांव के अभिनंदन कुमार व अमन कुमार हैं। दोनों बाइक की डिक्की में देशी चुलाई शराब लेकर होम डिलीवरी करने जा रहा था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद शुक्रवार को मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी में थानाध्यक्ष कुमार सौरव, दारोगा चंदन कुमार, कृष्णा कुमार व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।