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Motihari News: बेकाबू पिकअप की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौत, पुत्र घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: रक्सौल पुलिस थाना क्षेत्र के सैनिक रोड पर तिलावे नदी पुल पर एक पिकअप की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान गलेशा खातून के रूप में हुई है। घटना के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए और पुलिस को सूचना दी।

Motihari News: बेकाबू पिकअप की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौत, पुत्र घायल

Motihari News: रक्सौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। रक्सौल थाना क्षेत्र के सैनिक रोड स्थित तिलावे नदी पुल पर रविवार की सुबह पिकअप की ठोकर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उसका पुत्र घायल हो गया।

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घटना का विवरण

वहीं पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रमेश कुमार महतो ने बताया कि मृतका की पहचान पश्चिम चंपारण जिले के मशवास गांव निवासी गलेशा खातून, पति सिकंदर मियां के रूप में हुई है। गलेशा खातून अपने पुत्र असहाब मियां के साथ बाइक से घोड़ासहन नहर सैनिक रोड होकर रक्सौल से अपने घर लौट रही थी।

टक्कर का कारण

जब उनकी बाइक भेलाही सैनिक रोड स्थित तिलावे नदी पुल पर पहुंची, तभी विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे एक पिकअप वाहन ने घटनास्थल पर अनियंत्रित होकर बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि गलेशा खातून सड़क पर गिर पड़ीं और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे उनके पुत्र असहाब मियां को भी चोटें आईं, हालांकि उनकी जान बच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलते ही रक्सौल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दुर्घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वाहन व चालक की पहचान करने में जुटी है। घटना की खबर मिलते ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तिलावे नदी पुल पर अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

सामान्य प्रश्न

महिला की पहचान क्या है?
महिला की पहचान गलेशा खातून के रूप में हुई है।
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