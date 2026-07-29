Motihari News: बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार
Motihari News: सावन माह में बारिश की कमी से धान के खेतों में दरारें फटने लगी हैं, जिससे किसान मायूस हैं। कई किसानों ने बताया कि नमी खत्म होने के कारण धान के पौधे सुखने लगे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए महंगे सिंचाई विकल्पों से पानी देना पड़ रहा है। राज्य सरकार से सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है।
Motihari News: तेतरिया। सावन माह में भी बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार फटने से धान की पौधा अब सुखने लगा है जिससे किसानों में मायूसी छा गया है। किसान अजय कुमार यादव, पप्पू यादव, उमेश यादव, रामबाबू गुप्ता, रामबाबू राय,प्रमोद कुमार यादव, सिकिंदर यादव, चुलहाई राय सहित कई किसानों ने बताया कि सावन माह में बारिश के जगहों पर घुल उड़ रहा है। धान के खेतों में नमी खत्म हो गया है। जिससे धान के खेतों में दरार फटने लगी है धान का पौधा सुखने लगा है। पौधा को बचाने के लिए डीजल पंप व बिजली मोटर पंप से सिंचाई करना पड़ रहा है ।
जो काफी महंगा पड़ रहा है। सीपीएम के अजय कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव, डीवाईएफआई के राज्य कमेटी सदस्य अमन कुमार, इम्तेयाज अहमद ने राज्य सरकार से सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।
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