Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: सावन माह में बारिश की कमी से धान के खेतों में दरारें फटने लगी हैं, जिससे किसान मायूस हैं। कई किसानों ने बताया कि नमी खत्म होने के कारण धान के पौधे सुखने लगे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए महंगे सिंचाई विकल्पों से पानी देना पड़ रहा है। राज्य सरकार से सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है।

Motihari News: बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार

Motihari News: तेतरिया। सावन माह में भी बारिश नहीं होने से धान के खेतों में दरार फटने से धान की पौधा अब सुखने लगा है जिससे किसानों में मायूसी छा गया है। किसान अजय कुमार यादव, पप्पू यादव, उमेश यादव, रामबाबू गुप्ता, रामबाबू राय,प्रमोद कुमार यादव, सिकिंदर यादव, चुलहाई राय सहित कई किसानों ने बताया कि सावन माह में बारिश के जगहों पर घुल उड़ रहा है। धान के खेतों में नमी खत्म हो गया है। जिससे धान के खेतों में दरार फटने लगी है धान का पौधा सुखने लगा है। पौधा को बचाने के लिए डीजल पंप व बिजली मोटर पंप से सिंचाई करना पड़ रहा है ‌।

जो काफी महंगा पड़ रहा है। सीपीएम के अजय कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव, डीवाईएफआई के राज्य कमेटी सदस्य अमन कुमार, इम्तेयाज अहमद ने राज्य सरकार से सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।