Motihari News: ढाका में फर्जी मदरसा संचालन का आरोप ,जांच की उठी मांग

Motihari News: सिकरहना , निज संवाददाता । ढाका नगर परिषद अंतर्गत लहन ढाका निवासी अयाज आलम ने शिक्षा मंत्री , मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष व डीएम को पत्र देकर लहन ढाका में फर्जी तरीके से मदरसा संचालित होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि मदरसा इस्ला मिया एहसा नुल उलूम, लहन ढाका , मदरसा नं. 512 के नाम पर अबतक करीब पंद्रह कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन महज एक कट्ठा जमीन पर ही मदरसा संचालित है, वह भी किसी अन्य जमीन पर। उन्होंने बताया है कि वर्ष 1987 में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ओस्तानिया में नामांकन के लिए उक्त मदरसा को स्वीकृति मिली और मदरसा में पढ़ाई का संचालन शुरू हुआ।