Motihari News: ढाका में फर्जी मदरसा संचालन का आरोप ,जांच की उठी मांग
Motihari News: ढाका नगर परिषद अंतर्गत लहन ढाका निवासी अयाज आलम ने शिक्षा मंत्री से फर्जी मदरसा संचालन की जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि मदरसा का नाम पर 15 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री हुई, जबकि मात्र 1 कट्ठा जमीन पर संचालन हो रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच भी हुई।
Motihari News: सिकरहना , निज संवाददाता । ढाका नगर परिषद अंतर्गत लहन ढाका निवासी अयाज आलम ने शिक्षा मंत्री , मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष व डीएम को पत्र देकर लहन ढाका में फर्जी तरीके से मदरसा संचालित होने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि मदरसा इस्ला मिया एहसा नुल उलूम, लहन ढाका , मदरसा नं. 512 के नाम पर अबतक करीब पंद्रह कट्ठा जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है लेकिन महज एक कट्ठा जमीन पर ही मदरसा संचालित है, वह भी किसी अन्य जमीन पर। उन्होंने बताया है कि वर्ष 1987 में मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा ओस्तानिया में नामांकन के लिए उक्त मदरसा को स्वीकृति मिली और मदरसा में पढ़ाई का संचालन शुरू हुआ।
तबसे मदरसा के नाम पर अबतक करीब पंद्रह कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। लेकिन मदरसा को यह जमीन हासिल नहीं हुयी । वर्ष 2023 में जब हाई कोर्ट के निर्देश पर मदरसे की जांच शुरू की गयी तो उस समय भी इस संबंध में जांचकर्ता अधिकारी को आवेदन दिया गया था। उन्होंने मदरसा की पूरी तरह से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।इधर, मदरसा के सेक्रेट्री मो . हबी बुल्बुलाह ने बताया कि करीब दो तीन कट्ठा जमीन पर मदरसा का संचालन हो रहा है। बाकी जमीन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।