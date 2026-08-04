Motihari News: आदापुर में करंट लगने से महिला की मौत

Motihari News: आदापुर। थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के चैनपुर गांव के वार्ड संख्या-10 में मंगलवार की सुबह करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग को लेकर अपने दरवाजे पर ही कुछ देर हंगामा भी किया। मृतका की पहचान चैनपुर गांव निवासी 35 वर्षीय गायत्री देवी, पति बिगु साह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गायत्री देवी सुबह करीब 10:30 बजे पूजा घर में गई थीं। इसी दौरान वह खुले तार के संपर्क आ गई। गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गईं। आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदापुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।