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Motihari News: आदापुर में करंट लगने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: आदापुर। भवानीपुर पंचायत के चैनपुर गांव में करंट लगने से 35 वर्षीय गायत्री देवी की मौत हो गई। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग की। गायत्री देवी पूजा घर में गई थीं और खुले तार के संपर्क में आने से झुलस गईं। चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Motihari News: आदापुर में करंट लगने से महिला की मौत

Motihari News: आदापुर। थाना क्षेत्र के भवानीपुर पंचायत के चैनपुर गांव के वार्ड संख्या-10 में मंगलवार की सुबह करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग को लेकर अपने दरवाजे पर ही कुछ देर हंगामा भी किया। मृतका की पहचान चैनपुर गांव निवासी 35 वर्षीय गायत्री देवी, पति बिगु साह के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि गायत्री देवी सुबह करीब 10:30 बजे पूजा घर में गई थीं। इसी दौरान वह खुले तार के संपर्क आ गई। गंभीर रूप से झुलसकर बेहोश हो गईं। आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आदापुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटनास्थल पर पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका का परिवार अत्यंत गरीब बताया जाता है। उनके छोटे-छोटे बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता एवं मुआवजा देने की मांग की है। थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला की पहचान क्या है?
महिला की पहचान चैनपुर गांव निवासी 35 वर्षीय गायत्री देवी, पति बिगु साह के रूप में हुई है।
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