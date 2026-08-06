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Motihari News: तालाब में डूबे युवक का तीसरे दिन भी पता नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: घोड़ासहन के बड़ा मस्जिद के पास तालाब में सोमबार को डूबे युवक सिकन्दर कुमार का शव तीसरे दिन भी नहीं मिला। एसडीआरएफ ने जलकुम्भी और कचरे के कारण खोज में असफलता प्राप्त की। अब मजदूरों से जलकुम्भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि परिजन रो रहे हैं।

Motihari News: तालाब में डूबे युवक का तीसरे दिन भी पता नहीं

Motihari News: घोड़ासहन। घोड़ासहन शहर के बड़ा मस्जिद के निकट तालाब में सोमवार को डूबे युवक के शव को आज तीसरे दिन भी निकाला नहीं जा सका। डूबा 25 वर्षीय युवक शहर के ही अच्छेलाल शर्मा का पुत्र सिकन्दर कुमार है। मंगलवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम तालाब पर पहुंची थी लेकिन तालाब में जलकुम्भी व कचरे के अम्बार को देखते हुए हाथ खड़े कर दिये और वापस लौट गयी। अंचल कार्यालय के द्वारा अब मजदूरों की सहायता से जलकुम्भी निकाल कर शव की तलाश का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पायी है। इधर,परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है।

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