Motihari News: सीमा से 15 किमी तक नशे के धंधे पर कड़ी नजर रखें : डीएम

Motihari News: मोतिहारी जिले में नार्को-कोऑर्डिनेशन की बैठक में अवैধ मादक पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आपसी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया। पुलिस और सीमा सुरक्षा बल को छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। हाल ही में विभिन्न मादक पदार्थों की बरामदगी की गई और कई तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

Motihari News: मोतिहारी, हिप्र.। नार्को-कोऑर्डिनेशन की जिला स्तरीय बैठक शुक्रवार को डॉ राधाकृष्णन सभागार में डीएम सौरभ सुमन यादव की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, इसके भंडारण व परिवहन तथा मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण के लिये आपसी समन्वय स्थापित कर नियमित कार्रवाई करें। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी करें। जिला के सीमावर्ती अनुमंडल खासकर रक्सौल व ढाका के क्षेत्र में पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतते हुए संयुक्त छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। नेपाल से लगे सीमावर्ती क्षेत्र खासकर किलोमीटर जीरो से लेकर 15 किलोमीटर का क्षेत्र नारकोटिक्स के मामले में बहुत ही संवेदनशील है वहां लगातार नजर बनाए रखें।

एसएसबी की ओर से चलाया जा रहा छापेमारी अभियान कमांडेंट 47 वीं बटालियन एसएसबी रक्सौल ने बताया कि पुलिस के साथ एसएसबी की ज्वाइंट ऑपरेशन में पिछले एक माह में गांजा, स्मैक चरस पकड़ा गया है। इस बीच तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। कमांडेंट 71वीं बटालियन एसएसबी पिपरा कोठी ने बताया कि स्थानीय पुलिस के सहयोग से नार्कोटिक्स व ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ड्रग्स दुकानों पर भी छापेमारी की गई है।

जब्त किये गये मादक पदार्थ डीएसपी सदर ने बैठक में बताया कि जुलाई माह में नगर पुलिस की ओर से चार किलो अफीम जब्त की गई है। इस मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई है। छह हजार प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। रघुनाथपुर व तुरकौलिया थाना में 234 ग्राम गांजा पकड़ा गया है और तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। डीएसपी ढाका ने बताया कि वहां पर साढ़े छह किलो अफीम व सौ ग्राम गांजा पकड़ा गया है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी रक्सौल ने बताया कि विगत एक माह में कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं । जिसमें 29 किलो गांजा,150 ग्राम स्मैक व 17 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है।

मद्यनिषेध विभाग ने 87 लोगों को किया गिरफ्तार सहायक आयुक्त मध निषेध ने बैठक में जानकाी दी कि विगत एक माह में शराब बेचने वाले कुल 87 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1244 लीटर विदेशी व 16355 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। इस दौरान 36 वाहन भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति व पुनर्वास केंद्र सदर अस्पताल में आठ लोगों को भर्ती कराया गया है।

बैठक में हुए उपस्थित बैठक में समादेष्टा 71 वीं बटालियन, 20 वीं बटालियन एवं 47 वीं बटालियन, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औषधि नियंत्रक, अधीक्षक मद्य निषेध,डीपीओ आईसीडीएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मोतिहारी उपस्थित थे।