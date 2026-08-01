Motihari News: ई-रिक्शा की ठोकर से बुजुर्ग महिला की मौत
Motihari News: मधुबन के तालिमपुर गांव में एक तेज गति के ई-रिक्शा की ठोकर से 80 वर्षीय कुसमी देवी की मौत हो गई। घटना रात के समय हुई जब वह किराना दुकान से सामान खरीदने जा रही थीं। घायल होने के बाद उनका इलाज करते समय रास्ते में ही उनका निधन हो गया। चालक मौके से फरार हो गया।
Motihari News: मधुबन, एसं। चोरमा-मधुबन एनएच-227 पर थाना क्षेत्र के तालिमपुर गांव स्थित राजदेवी चौक के समीप अज्ञात ई-रिक्शा की ठोकर से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान तालिमपुर निवासी स्व. नंदू दास की 80 वर्षीय पत्नी कुसमी देवी के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार रात की बताई जाती है। जानकारी के अनुसार लक्ष्मी देवी घर के पास स्थित एक किराना दुकान से सामान खरीदने जा रही थी। इसी दौरान मधुबन की ओर से तेज गति से आ रहे एक लापरवाह ई-रिक्शा चालक ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका अपने पीछे तीन पुत्र छोड़ गई हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है।
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