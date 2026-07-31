Motihari News: पियक्कड़ पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल
Motihari News: गोविन्दगंज में गोविन्दगंज थाना ने एक व्यक्ति नागेंद्र सहनी को गिरफ्तार किया, जो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार कर रहा था। पत्नी की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। नागेंद्र सहनी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Motihari News: अरेराज, निप्र। गोविन्दगंज थाना के सरेया से बुधवार रात गोविन्दगंज पुलिस ने नशे में धूत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति सरेया के ही नागेंद्र सहनी सहनी पिता कृष्णनाथ सहनी था। पुलिस ने यह कार्रवाई उसकी पत्नी की सूचना के आधार पर की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार न्यायिक हिरासत में भेज दिया । मिली जानकारी के अनुसार नागेंद्र सहनी शराब पीने का आदी है। बुधवार की सुबह वह अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करके अपने घर पहुंचा था। शराब के नशे में पूरी तरह धूत होने के कारण वह अपना आपा खो बैठा और घर में घुसते ही अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने लगा। जब पत्नी ने इसका विरोध किया, तो वह हिंसक हो उठा। आरोपी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी वहां जुटे, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़ित पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की पूरी जानकारी गोविंदगंज थाना पुलिस को दी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब के नशे में है और उसके साथ हिंसक व्यवहार कर रहा है।
सामाजिक मुद्दा
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।