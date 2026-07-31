Motihari News: पियक्कड़ पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल

Motihari News: अरेराज, निप्र। गोविन्दगंज थाना के सरेया से बुधवार रात गोविन्दगंज पुलिस ने नशे में धूत एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति सरेया के ही नागेंद्र सहनी सहनी पिता कृष्णनाथ सहनी था। पुलिस ने यह कार्रवाई उसकी पत्नी की सूचना के आधार पर की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को गुरुवार न्यायिक हिरासत में भेज दिया । मिली जानकारी के अनुसार नागेंद्र सहनी शराब पीने का आदी है। बुधवार की सुबह वह अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करके अपने घर पहुंचा था। शराब के नशे में पूरी तरह धूत होने के कारण वह अपना आपा खो बैठा और घर में घुसते ही अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने लगा। जब पत्नी ने इसका विरोध किया, तो वह हिंसक हो उठा। आरोपी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी वहां जुटे, लेकिन आरोपी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पीड़ित पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की पूरी जानकारी गोविंदगंज थाना पुलिस को दी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति शराब के नशे में है और उसके साथ हिंसक व्यवहार कर रहा है।