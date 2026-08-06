Motihari News: नीलाम पत्र: कार्यपालक अभियंता समेत सात लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
Motihari News: मोतिहारी में जिला प्रशासन ने नीलम पत्रवाद के तहत बड़े बकायदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कई कंपनियों, जैसे जय मां दुर्गा राइस मिल और जयकिशुन तिवारी अरेराज, के खिलाफ करोड़ों की देनदारी पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। अन्य छोटे बकायदारों पर भी कार्रवाई की गई है।
Motihari News: मोतिहारी,। जिला प्रशासन की ओर से नीलम पत्रवाद के तहत बड़े बकायदारों के विरुद्ध कठोर कदम उठाया गया है। बड़े बकायेदारों की गिरफ्तारी को वारंट निर्गत किए गए हैं। जिन बड़े बकायादारों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उनमें जय मां दुर्गा राइस मिल, अहिरौलिया रामगढ़वा जिस पर 1.64 करोड़ की देनदारी है। जयकिशुन तिवारी अरेराज पर 1.51 करोड़ की देनदारी है। मनु ट्रेडर्स एंड राइस मिल पर 1.20 करोड़ की देनदारी है। शिव शक्ति राइस मिल, शीतलपुर पर 1.03 करोड़ की देनदारी है। यह बड़े बकायदार है जिन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त में आर्य नंदिनी राइस मिल पर 57. 67 लाख की देनदारी है।
कुंवर रविंद्र प्रताप सिंह, कार्यपालक अभियंता अरेराज, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन मोतिहारी पर 54.47 लाख की देनदारी है, उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। विवेक राइस मिल रामगढ़वा पर 12.57 लाख की देनदारी है। अन्नपूर्णा राइस मिल प्रोपराइटर लाल प्रताप सिंह रामगढ़वा पर 4.17 लाख की देनदारी है। इन सभी के विरुद्ध सक्षम स्तर से जारी गिरफ्तारी वारंट संबंधित थाना से तामिला करा दिया गया है।
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