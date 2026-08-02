Motihari News: पहली सोमवारी आज, अरघा से होगा जलाभिषेक
Motihari News: शिवमय सावन की पहली सोमवारी पर बाबा सोमेश्वर नाथ के दरबार में श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन ने मेले को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा प्रबंध किए हैं। रात 2 बजे मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। जलाभिषेक को सुचारू बनाने के लिए लोहे का ब्रेकेटिंग लगाया गया है।
Motihari News: अरेराज, निसं.। शिवमय सावन की प्रथम सोमवारी के अवसर पर बाबा सोमेश्वर नाथ के दरबार में प्रथम सोमवार को आज श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे।
सुरक्षा प्रबंध
प्रथम सोमवारी का मेला शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की दिशा में स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच गर्भगृह की प्रथम पूजा संपन्न करने के बाद रविवार की रात्रि के 02 बजे मंदिर के कपाट को आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोलने की तैयारी की गई है।
जलाभिषेक की तैयारी
महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरि जी महराज ने बताया कि श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने में कोई परेशानी नहीं हो सके इसको लेकर लगभग एक किलोमीटर तक लोहे का ब्रेकेटिंग लगाया गया है ताकि सुरक्षित ढंग से अरघा के माध्यम से जलाभिषेक किया जा सके। संपूर्ण मेले में साठ की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है।
प्रशासन की जिम्मेदारी
मंदिर के कर्मचारियों को वाकीटाकी से लैश किया गया है। जिला दंडाधिकारी सौरभ सुमन यादव एवं एसपी स्वर्ण प्रभात के संयुक्त हस्ताक्षर से श्रावणी मेले को लेकर जारी प्रतिनियुक्ति आदेश के तहत अनुमंडल पदाधिकारी अंजली शर्मा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवि कुमार को संपूर्ण सांवली मेला के विधि व्यवस्था को लेकर वरीय प्रभारी बनाया गया है। सोमेश्वर फुलवारी के मुख्य नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी निखिल कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई है。
सामान्य प्रश्न
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