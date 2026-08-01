Motihari News: ‘वंशप्ति माई की कृपा से हो रहा सुगौली का उत्तरोत्तर विकास’
Motihari News: सुगौली, निसं। सांसद संजय जायसवाल ने वंशप्ति माई महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि भगवत कृपा से ही विकास संभव होता है। उन्होंने महोत्सव के महत्व और पिछले अनुभवों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न अधिकारी और नेता उपस्थित थे, जिन्होंने स्थानीय उत्पादों का निरीक्षण किया।
Motihari News: सुगौली, निसं। वंशप्ति माई की कृपा से ही आज सुगौली सहित पूरा चम्पारण नित नए विकास की गाथा लिख रहा है। उक्त बातें सांसद संजय जायसवाल ने वंशप्ति माई महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण को संबोधित करते हुए शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि बिना भगवत कृपा के कोई भी कार्य सुसंपन्न नही हो पाता। उन्होंने पूर्व कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सुगौली पर सीधे मां की कृपा की बरसात हो रही है तो हर असंभव कार्य भी संभव होता जा रहा है। आज सुगौली में एक के बाद एक कई बड़े कार्य उनकी कृपा से हो गया। उन्होंने कहा कि यहां पहली बार वर्ष 17 में तत्कालीन कला एवं संस्कृति मंत्री रहते हुए विधायक प्रमोद कुमार ने यहां वंशप्तिमाई महोत्सव की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने ही यहां प्रतिवर्ष सरकारी स्तर पर महोत्सव मनाने की स्वीकृति दिलवाई। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस महोत्सव में शामिल होने के साथ ही हम सभी को मां की पूजा करने सहित उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है।
महत्वपूर्ण उपस्थित लोग
मौके पर विधायक राजेश कुमार गुप्ता, एसडीओ अरुण कुमार,डीएसपी दिलीप कुमार, बीडीओ नूतन किरण, सीओ कुंदन कुमार, बीपीएम जयप्रकाश सिंह,मुखिया रेणु देवी,मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष मनोज सहनी, महंथ धर्मेन्द्र दास,सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सर्राफ, मुखिया प्रभाकर मिश्र,रंजीत झा,अवधेश प्रसाद,अशफ़ाक़ अहमद, हर्षवर्द्धन सर्राफ आदि उपस्थित थे।
कार्यक्रम का संचालन
मंच का संचालन शिक्षक निर्मल मिश्रा ने की। जीविका दीदियों के समूह द्वारा तैयार उत्पादों का स्टॉल लगाया गया था। जहां दीदीयों के बनाए आचार,पापड़ सहित कई अन्य तैयार उत्पादों का अधिकारियों ने जायजा लिया। वही गन्ना विकास विभाग,जीविका सहित स्वास्थ्य विभाग ने भी अपना स्टॉल लगा लाभ लेने की अपील की।
सामान्य प्रश्न
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