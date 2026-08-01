Motihari News: ‘वंशप्ति माई की कृपा से हो रहा सुगौली का उत्तरोत्तर विकास’

Motihari News: सुगौली, निसं। वंशप्ति माई की कृपा से ही आज सुगौली सहित पूरा चम्पारण नित नए विकास की गाथा लिख रहा है। उक्त बातें सांसद संजय जायसवाल ने वंशप्ति माई महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण को संबोधित करते हुए शनिवार को कही। उन्होंने कहा कि बिना भगवत कृपा के कोई भी कार्य सुसंपन्न नही हो पाता। उन्होंने पूर्व कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सुगौली पर सीधे मां की कृपा की बरसात हो रही है तो हर असंभव कार्य भी संभव होता जा रहा है। आज सुगौली में एक के बाद एक कई बड़े कार्य उनकी कृपा से हो गया। उन्होंने कहा कि यहां पहली बार वर्ष 17 में तत्कालीन कला एवं संस्कृति मंत्री रहते हुए विधायक प्रमोद कुमार ने यहां वंशप्तिमाई महोत्सव की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने ही यहां प्रतिवर्ष सरकारी स्तर पर महोत्सव मनाने की स्वीकृति दिलवाई। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस महोत्सव में शामिल होने के साथ ही हम सभी को मां की पूजा करने सहित उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है।