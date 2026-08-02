Motihari News: सीएमआर जमा कराने में जिला 10 वें पायदान पर
Motihari News: मोतिहारी जिले ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत चावल जमा कराने में राज्य स्तर पर 10 वां स्थान प्राप्त किया। 31 जुलाई तक 98.64 प्रतिशत चावल एसएफसी को जमा किया गया। नौ प्रखंडों ने 100 प्रतिशत चावल जमा कराया है, जबकि 38 पैक्सों के पास अभी भी सीएमआर बकाया है।
Motihari News: मोतिहारी, हिसं.। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत चावल (सीएमआर) जमा कराने में जिला राज्य स्तर पर 10 वें पायदान पर आया है। जिले के 27 प्रखंडों के पैक्सों के द्वारा एसएफसी को चावल जमा कराने की डेडलाइन 31 जुलाई निर्धारित की गयी थी। चावल नहीं जमा कराने पर संबंधित पैक्सों पर एफआईआर का अल्टीमेटम सहकारिता विभाग के नोडल अधिकारी सह संयुक्त निबंधक के द्वारा विगत दिनों समीक्षा बैठक में दिया गया था। इस चेतावनी का असर यह हुआ कि निर्धारित अंतिम तिथि तक अवशेष चावल 98.64 प्रतिशत एसएफसी को जमा करा दिया गया है। इसका खुलासा राज्य स्तर पर जारी 38 जिलों के आंकड़ों में पूर्वी चम्पारण जिले के लिए जारी किये गये सीएमआर डाटा से हुआ है। 98 हजार 80 मीट्रिक टन चावल जमा : पैक्सों को करीब 99 हजार 432 मीट्रिक टन चावल जमा कराना था। इसमें निर्धारित अंतिम तिथि तक 98 हजार 80 हजार मीट्रिक टन चावल जमा करा दिया गया है। इसमें उसना 86 हजार 845 मीट्रिक टन व अरवा चावल 11 हजार 235 मीट्रिक टन शामिल है। अवशेष चावल 1352 मीट्रिक टन जमा कराना बाकी है।
चावल जमा कराने की प्रक्रिया
नौ प्रखंडों के पैक्सों ने 100 प्रतिशत जमा करा दिया है चावल : निर्धारित अंतिम तिथि तक जिले के नौ प्रखंडके पैक्सों के द्वारा 100 प्रतिशत चावल जमा करा दिया गया है। इसमें मोतिहारी, रामगढ़वा, पताही, चकिया, पहाड़पुर, बनकटवा,केसरिया,तेतरिया व पिपराकोठी प्रखंड शामिल है।
बकाया चावल की स्थिति
38 पैक्सों के यहां सीएमआर बकाया : 18 प्रखंड के 38 पैक्सों के द्वारा अवशेष सीएमआर जमा कराना बाकी है। इसमें सुगौली 7, चिरैया व कल्याणपुर 5-5, मेहसी,फेनहरा व आदापुर 2-2, ढाका, घोड़ासहन, रक्सौल, तुरकौलिया, संग्रामपुर, पकड़ीदयाल, अरेराज, छौड़ादानो, बंजिरया व हरसिद्धि प्रखंड के 1-1 पैक्स के यहां अवशेष सीएमआर बकाया है।
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