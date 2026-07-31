Motihari News: ब्लड बैंक में गहराया संकट, मात्र आठ यूनिट रक्त बचा

Motihari News: मोतिहारी, नगर संवाददाता। सदर अस्पताल भवन स्थित ब्लड बैंक में रक्त का संकट गहराता जा रहा है। जारी स्टॉक रिपोर्ट के अनुसार ब्लड बैंक में कुल 8 यूनिट ही रक्त शेष बचा है। जबकि यहां रोजाना औसतन 3 से 4 यूनिट रक्त की खपत हो रही है। ऐसे में मौजूदा स्टॉक 3-4 दिन में ही खत्म होने की आशंका है।

ब्लड बैंक में स्टॉक की स्थिति

ब्लड बैंक में स्टॉक की स्थिति: ए प्लस -1,बी प्लस -1,ओ प्लस -4, एबी प्लस -1, ए निगेटिव -1,बी निगेटिव- शून्य, निगेटिव-शून्य व एबी निगेटिव -शून्य सहित कुल 08 यूनिट ब्लड का स्टॉक है। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक पर लोड अधिक: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शहर में तीन ब्लड बैंक संचालित हैं, लेकिन थैलेसीमिया और सदर अस्पताल में गम्भीर मरीज के सर्जरी का भार सदर अस्पताल ब्लड बैंक पर ही है। खासकर थैलेसीमिया के बच्चों को हर 15-20 दिन पर रक्त चढ़ाना पड़ता है, जिस कारण यहां सबसे अधिक खपत हो रही है। रक्त की कमी के कारण मरीजों के परिजनों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। निजी ब्लड बैंक से महंगे दाम पर रक्त खरीदना पड़ रहा है। रेड क्रॉस ब्लड बैंक का प्रक्रिया लंबी होने से भी मरीज की परेशानी शुरू है। स्थिति को गंभीर मानते हुए जिला स्वास्थ्य प्रशासन ने आम लोगों से रक्तदान की अपील की है।