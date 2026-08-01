Motihari News: रघुनाथपुर के अपर थानाध्यक्ष चंदन निलंबित
Motihari News: पूर्वी चंपारण में भ्रष्टाचार के आरोप में दारोगा चंदन कुमार को निलंबित किया गया है। उन्होंने एक अभियुक्त को लाभ पहुँचाने के लिए संदिग्ध परिस्थितियों में भागने का प्रयास किया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया। मामला मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
Motihari News: तुरकौलिया, निसं । पूर्वी चंपारण में भ्रष्टाचार के आरोप में एक दारोगा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने छतौनी इलाके से संदिग्ध परिस्थिति में भागने वाले दारोगा चंदन कुमार को निलंबित कर दिया है।
निलंबित दारोगा
निलंबित दारोगा रघुनाथपुर थाना में पदस्थापित थे। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दारोगा चंदन कुमार किसी मामले में एक अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसे छतौनी बुलाए थे। इस संबंध में पहले से ही निगरानी विभाग को सूचना मिल चुकी थी और टीम उनकी गतिविधियों पर नजर रखे थी।
भागने का प्रयास
जैसे ही दारोगा छतौनी पहुंचे, उन्हें निगरानी टीम की भनक लग गई। इसके बाद वे तत्काल बाइक से पिपरा कोठी की ओर फरार हो गए। घटना के बाद से शनिवार तक दारोगा अपने पदस्थापित थाना रघुनाथपुर वापस नहीं पहुंचे।
सोशल मीडिया पर वायरल
इस बीच मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद एसपी ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दारोगा चंदन कुमार को निलंबित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही मामले की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है。
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