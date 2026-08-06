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Motihari News: पांच वार्डों के सहयोग शिविर में पहुंचीं 35 शिकायतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मोतिहारी में वार्ड संख्या 27,28,29 और 39,40 में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 35 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नाला और सड़क से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। नगर आयुक्त ने शिकायतों का हल दस दिनों के भीतर करने की बात कही। नागरिकों ने समस्याओं से संबंधित आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए।

Motihari News: पांच वार्डों के सहयोग शिविर में पहुंचीं 35 शिकायतें

Motihari News: मोतिहारी। नगर के वार्ड संख्या 27,28,29 का सहयोग शिविर केन्द्र रघुनाथपुर गन्डक कॉलोनी कैम्पस हनुमान मंदिर व 39,40 का शिविर केन्द्र राजकीय मध्य विद्यालय छोटा बरियारपुर में बुधवार को संचालित किया गया। सहयोग शिविर में कुल 35 आवेदन मिलें। नगर आयुक्त अशीष कुमार ने बताया कि नाला, सड़क आदि से संबंधित शिकायतें मिली है।

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शिकायतों का निपटारा

दस दिनों के अंदर सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया जायेगा। संबंधित वार्डो से सैकडों नागरिकों नें समस्याओं से संबंधित आवेदन सहयोग पोर्टल पर अपलोड कराकर रिसिविंग प्राप्त किया। नगर निगम क्षेत्र में रोस्टर वार महीनें के पहला और तीसरा मंगलवार को शिविर का संचालन किया जा रहा है। इस बार मंगलवार को छुट्टी के कारण बुधवार को संचालन किया गया। शिविर में नागरिकों का सभी प्रकार का समस्याओं से संबंधित आवेदन का त्वरित निष्पादन किया जाता है।

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वार्ड पार्षद की सहभागिता

आज के शिविर में संबंधित सभी वार्डो के वार्ड पार्षद रेणु ठाकुर, जयलाल सहनी, मुकुल वर्मा, हरि सिंह व विजय चौधरी मौके पर उपस्थित होकर नागरिकों के समस्याओं से संबंधित आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कराने में मदद कर रहे थे। निगम कार्यालय से नगर प्रबंधक नागमणि सिंह, सहायक नगर योजना पर्यवेक्षक अमर प्रेम चौरसिया, स्वच्छता पदाधिकारी प्रशांत कुमार चौधरी एवं सरोज कुमार, कर दारोगा अरूण मिश्रा, सहायक प्रफुल चन्द्र, भरत राम, भवेश कुमार वर्मा, विधि सहायक अवधेश कुमार ठाकुर, कर संग्राहक रवि रंजन कुमार, अनुप कुमार, राशेक कुमार सिन्हा आदि उपस्थित थे।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

सहयोग शिविर कब संचालित किया गया?
सहयोग शिविर बुधवार को संचालित किया गया।
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