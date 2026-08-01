Motihari News: ग्रामीणों ने रास्ता के लिए एसडीओ को दिया आवेदन
Motihari News: तेतरिया के झिटकहिया पंचायत के वार्ड 7 के लोग मेहसी सीओ से आवेदन देकर रास्ता अवरूद्ध होने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क से घर जाने का एकमात्र रास्ता रोका गया है। 40 गांववासियों ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए। मेहसी सीओ ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।
Motihari News: तेतरिया। राजेपुर थाना क्षेत्र के झिटकहिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 के झिटकहिया गांव के दर्जनों महिला व पुरुष ने मेहसी सीओ, चकिया एसडीओ को संयुक्त रूप से आवेदन देकर रास्ता अवरूद्ध किये जाने की शिकायत की है। आवेदन पर मुखिया रेणु कुमारी, सरपंच राधारानी देवी, ग्रामीण रामयोधी पासवान, राजेश राम,समशेद आलम,शैल प्रसाद,मैमून खातून,रेहाना खातून, नूरजहां बेगम, मोहम्मद कलामुदीन, अलाउद्दीन सहित 40 लोगों ने हस्ताक्षर किया है । आवेदन में कहा है कि सभी का घर मुख्य सड़क से अंदर है। रुपलाल प्रसाद की जमीन से होकर आते जाते थे। रास्ता पर दिवार बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। जिससे आने जाने में परेशानी हो रही है।
उस रास्ता से सैकड़ों लोग आते जाते है। कोई दुसरा रास्ता नहीं है। मेहसी सीओ ने बताया कि आवेदन मिला है जांच कर कार्रवाई की जायेगी।
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