Motihari News: चिंता: सीएनजी की खपत अधिक आपूर्ति कम होने से बढ़ी परेशानी
Motihari News: मोतिहारी शहर में सीएनजी की मांग बढ़ने के बावजूद सप्लाई कम हो रही है, जिससे थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर चालकों को घंटों लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। बरियारपुर में सीएनजी की खपत प्रतिदिन 5 से 6 हजार किलो है, जबकि आपूर्ति केवल 2500 से 3000 किलो हो रही है।
Motihari News: मोतिहारी। शहर में सीएनजी से चलने वाले थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके बावजूद सीएनजी की आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार कम हो रही है। लिहाजा सीएनजी फिलिंग स्टेशनों पर थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर की भीड़ बढ़ रही है। सीएनजी के लिए थ्री व्हीलर वाले चालकों को घंटो लाइन में लगनी पड़ रही है। इससे सीएनजी फिलिंग कराने वाले लोगों की परेशानी बढ़ जा रही है। बरियारपुर सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर लग रही भीड़ : बरियारपुर स्थित सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी की आपूर्ति छपरा से होती है। इस फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी की खपत प्रतिदिन 5 से 6 हजार किलो की है।
सीएनजी फिलिंग स्टेशन संचालक के अनुसार प्रतिदिन 2500 से 3000 किलो सीएनजी की हो रही है। इससे सीएनजी भराने के लिए भीड़ लगरही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।