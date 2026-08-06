Motihari News: सीएनजी के लिए पंप पर घंटों करना पड़ता इंतजार

Motihari News: बंजरिया, । शहर में सीएनजी की कम सप्लाई और लगातार बढ़ते दामों ने ऑटो चालकों की कमर तोड़ दी है। वे ऑटो चलाने के बदले सीएनजी पंप पर लाइन में खड़े होकर सीएनजी भरवाने में अपना समय खपा रहे हैं। इससे अधिकांश ऑटो चालक की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इससे उनको अपने परिवार का भरण पोषण करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सीएनजी के बढ़ते दाम ने उनकी कमर तोड़ दी है। शहर में करीब 1000 सीएनजी ऑटो का संचालन होता है। ऑटो चालक फिरोज आलम ने बताया कि सीएनजी भरवाने के चक्कर में सैकड़ों ऑटो हमेशा सीएनजी पंप पर खड़े रहते हैं जबकि जिले के चार सीएनजी पंप है जो बरियारपुर, छपरा बहास, चिंतामणपुर सहित बालगंगा में है।

इसके बाद भी सीएनजी की मारामारी रहती है। ऑटो चालक पवन ठाकुर का कहना है कि पहले जहां आसानी से सीएनजी मिल जाती थी, अब कई-कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी कतार के कारण उनकी रोजाना आय पर भी असर पड़ रहा है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऊपर से सीएनजी के बढ़ते दाम ने खर्च और बढ़ा दिया है। ऑटो किस्त पर है ,मगर आमदनी उतनी नहीं होने के कारण किस्त भी टूटने का डर बना रहता है।ऑटो चालक प्रदीप सहनी ने बताया कि कई बार गैस खत्म होने के बाद भी उन्हें पंप पर नंबर आने तक इंतजार करना पड़ता है। सीएनजी भरवाने के लिए कई बार ऑटो पर ही रात गुजारनी पड़ती है, जिससे सवारी भी छूट जाती है। ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि अधिकांश ऑटो चालक शहर से डेली पैसेंजर लेकर अगल बगल के प्रखंड में जाते हैं। कुछ स्कूल के बच्चे को भी ले जाते हैं। मगर इस स्थिति में उन्हें पैसेंजर की बात भी सुननी पड़ती है । साथ ही पैसेंजर अपनी दूसरी सवारी ढूंढ लेते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी पर बुरा असर पड़ रहा है। ऑटो चालकों ने प्रशासन से सीएनजी की सप्लाई सुचारू करने की मांग करते हुए दाम पर नियंत्रण रखने की गुहार लगायी है।