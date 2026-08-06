Motihari News: सीएनजी के रेट में 1.14 रुपये प्रति किलो की वृद्धि
Motihari News: सीएनजी का नया रेट एक अगस्त से लागू हो गया है। वर्तमान में सीएनजी का रेट 105.70 रुपए प्रति किलो है, जो पहले 104.56 रुपए प्रति किलो था। इस बार, सीएनजी के रेट में प्रति किलो 1.14 रुपए की वृद्धि की गई है। थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर में सीएनजी भरने का कार्य जारी है।
Motihari News: सीएनजी का रेट फिर बढ़ गया है। पहली अगस्त से सीएनजी का नया रेट लागू कर दिया गया है। जिले में सीएनजी का रेट बढ़कर 105.70 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इसके पहले सीएनजी का रेट 104.56 रुपए प्रति किलो था। सीएनजी के रेट में प्रति किलो 1.14 रुपए की वृद्धि की गयी है। सीएनजी के बढ़े रेट पर थ्री व्हीलर व फोर व्हीलर में भरा जा रहा है।
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