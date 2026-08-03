Motihari News: बच्चों को साइबर सुरक्षा के प्रति किया जागरूक
Motihari News: मोतिहारी,निसं। शहर के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी के सभागार में पुलिस प्रशासन की
Motihari News: मोतिहारी,निसं। शहर के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी के सभागार में पुलिस प्रशासन की ओर से छात्र छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पोक्सो कानून, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा व अग्नि सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। विद्यालय के निदेशक रोहित कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का नेतृत्व महिला थाना अध्यक्ष मोना कुमारी ने किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को पोक्सो कानून, महिला सुरक्षा, पुलिस दीदी अभियान व आपात स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के तरीकों की विस्तार से जानकारी दी। साइबर थाना के पुलिसकर्मी एसआई प्रत्यूष कुमार विक्की, एसआई खुशबू कुमारी व एससी-एसटी थाना की एसआई रेणु कुमारी ने साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग व डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।वहीं,
इंडियन ऑयल के वरिष्ठ प्रबंधक दिवाकर कुमार श्रीवास्तव ने अग्निसुरक्षा पर जानकारी दी। विद्यालय के निदेशक रोहित कुमार, उपनिदेशक रतन श्रीवास्तव व प्राचार्या मौसमी चटर्जी, समन्वयक शीतांशु कुमार ,समन्वयक भाव्या आनंद ने इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताया। प्रशासन का आभार व्यक्त किया। संचालन शिक्षक दीपेंद्र पांडे ने किया। प्राचार्या मौसमी चटर्जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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