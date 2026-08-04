Motihari News: कैरम व शतरंज प्रतियोगिता के सफल खिलाड़ी सम्मानित
Motihari News: बंजरिया के पकरिया में जिला स्तरीय चंपारण चैंपियन कैरम और शतरंज प्रतियोगिता का सम्मान समारोह हुआ। प्रधानाध्यापक मृत्युंजय कुमार की अध्यक्षता में दीपक कुमार सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों के खेल गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया।
Motihari News: बंजरिया, एस। प्रखंड के अजगरी पंचायत के उच्च मावि पकरिया में जिला स्तरीय चंपारण चैंपियन कैरम व शतरंज प्रतियोगिता 2026 में पंचायत के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया । अध्यक्षता प्रधानाध्यापक मृत्युंजय कुमार ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी दीपक कुमार सिंह ने जिला स्तर पर कैरम प्रतियोगिता में प्रथम विजेता खिलाड़ी वर्ग 9 के संदीप कुमार को पुष्प माला व कैरम बोर्ड देकर एवं शतरंज प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर पर विजेता खिलाड़ी अभिलेश कुमार को शतरंज बोर्ड देकर सम्मानित किया है । उन्होंने कहा कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को खेलना भी जरूरी है और अब सरकार द्वारा भी खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
जिसमें बच्चे भाग लेकर मेडल के साथ-साथ सरकारी नौकरी भी पाते हैं । इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार सिंह , सोनू कुमार, मनु कुमार, शिक्षक दुर्गा पासवान, प्रवीण कुमार, आलोक कुमार ,पवन कुमार ,शालिनी कुमारी उपस्थित थे ।मृत्युंजय कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया ।
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