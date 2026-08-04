Motihari News: कैरम व शतरंज प्रतियोगिता के सफल खिलाड़ी सम्मानित

Motihari News: बंजरिया, एस। प्रखंड के अजगरी पंचायत के उच्च मावि पकरिया में जिला स्तरीय चंपारण चैंपियन कैरम व शतरंज प्रतियोगिता 2026 में पंचायत के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया । अध्यक्षता प्रधानाध्यापक मृत्युंजय कुमार ने की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी दीपक कुमार सिंह ने जिला स्तर पर कैरम प्रतियोगिता में प्रथम विजेता खिलाड़ी वर्ग 9 के संदीप कुमार को पुष्प माला व कैरम बोर्ड देकर एवं शतरंज प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर पर विजेता खिलाड़ी अभिलेश कुमार को शतरंज बोर्ड देकर सम्मानित किया है । उन्होंने कहा कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए बच्चों को खेलना भी जरूरी है और अब सरकार द्वारा भी खेलो इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं।