Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: समारोहपूर्वक सीडीपीओ को दी गयी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: मेहसी में बुधवार को सीडीपीओ कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित हुआ। पुरानी सीडीपीओ श्वेता कुमारी की प्रशंसा की गई और नए सीडीपीओ रूपम रानी का स्वागत किया गया। संघ की अध्यक्ष निशा गुप्ता ने श्वेता कुमारी के कार्यकाल के बारे में बताया। विदाई में सहायक मिंटू कुमार और राजकुमार को भी सम्मानित किया गया।

Motihari News: समारोहपूर्वक सीडीपीओ को दी गयी विदाई

Motihari News: मेहसी । प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित सीडीपीओ कार्यालय में बुधवार को समारोह आयोजित कर सीडीपीओ श्वेता कुमारी को विदाई दी गयी । नई सीडीपीओ रूपम रानी का स्वागत किया गया। संघ की अध्यक्ष निशा गुप्ता ने सीडीपीओ श्वेता कुमारी के कार्यकाल की प्रशंसा की। साथ ही सहायक मिंटू कुमार व राजकुमार को भी अंगवस्त्र देकर विदाई दी गयी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News CDPO

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।