Motihari News: समारोहपूर्वक सीडीपीओ को दी गयी विदाई
Motihari News: मेहसी में बुधवार को सीडीपीओ कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित हुआ। पुरानी सीडीपीओ श्वेता कुमारी की प्रशंसा की गई और नए सीडीपीओ रूपम रानी का स्वागत किया गया। संघ की अध्यक्ष निशा गुप्ता ने श्वेता कुमारी के कार्यकाल के बारे में बताया। विदाई में सहायक मिंटू कुमार और राजकुमार को भी सम्मानित किया गया।
Motihari News: मेहसी । प्रखण्ड कार्यालय परिसर स्थित सीडीपीओ कार्यालय में बुधवार को समारोह आयोजित कर सीडीपीओ श्वेता कुमारी को विदाई दी गयी । नई सीडीपीओ रूपम रानी का स्वागत किया गया। संघ की अध्यक्ष निशा गुप्ता ने सीडीपीओ श्वेता कुमारी के कार्यकाल की प्रशंसा की। साथ ही सहायक मिंटू कुमार व राजकुमार को भी अंगवस्त्र देकर विदाई दी गयी।
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