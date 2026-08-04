Motihari News: बैठक में डिजिटल सशक्तीकरण पर जोर
Motihari News: तुरकौलिया में भाजपा के उत्तरी मंडल की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक में संगठन को डिजिटल बनाने पर चर्चा की गई। विधायक कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। 13 और 14 अगस्त को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
Motihari News: तुरकौलिया। महनवा बाजार में भाजपा के तुरकौलिया उत्तरी मंडल की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
डिजिटल परिवर्तन पर चर्चा
विधायक कृष्णनंदन पासवान ने कहा कि भाजपा संगठन को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ पार्टी भी तकनीकी रूप से सशक्त हो रही है। जिससे संगठन की कार्यक्षमता और पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी। इसके लिए बूथ स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की अपील
विधायक ने शक्तिकेंद्र के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने पंचायतों के बूथ कमिटी सदस्यों को डिजिटल प्रशिक्षण दिलाने की जिम्मेदारी गंभीरता से निभाएं। डिजिटल माध्यमों के उपयोग से कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समय पर मिल सकेगी।
स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रमों की योजना
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हुई। कृष्णनंदन पासवान ने बताया कि 13 और 14 अगस्त को वीर सपूतों की स्मृति में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक शर्मा, विधानसभा संयोजक ई. कुंदन पासवान, प्रभारी राजकिशोर सिंह, मुकेश सिंह, अजय यादव, दीपक गुप्ता, बाबूलाल साह, गणेश साह, राजेश्वर प्रसाद, मुना सिंह सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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