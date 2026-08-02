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Motihari News: सीएम को अरेराज आने का न्योता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी ने रविवार को सीएम सम्राट चौधरी से मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए मुलाकात की। उन्होंने अरेराज धाम में सावन के अवसर पर जलाभिषेक के लिए आमंत्रण दिया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और युवाओं के विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया।

Motihari News: सीएम को अरेराज आने का न्योता

Motihari News: अरेराज। श्री सोमेश्वरनाथ मंदिर अरेराज सहित क्षेत्र के विकास को लेकर गोविंदगंज के विधायक व पार्टी के सचेतक राजू तिवारी ने रविवार को सीएम सम्राट चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बातचीत के बाद विधायक श्री तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिलकर सावन के अवसर पर अरेराज धाम स्थित श्री सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने व दर्शन-पूजन कर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया गया है । मुलाकात के दौरान बिहार के विकास, प्रदेश के समसामयिक राजनीतिक व सामाजिक विषयों के साथ-साथ गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, कृषि तथा युवाओं के रोजगार वजनकल्याण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने विकास से जुड़े विषयों पर अपनी सकारात्मक सोच व मार्गदर्शन को साझा किया।

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