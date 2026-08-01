Motihari News: तीसरे दिन भी नहीं खुले नप के ताले, कामकाज प्रभावित
Motihari News: रक्सौल में तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने प्रशासनिक कार्यालय और जन सुविधा केंद्र को तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हड़ताल से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ और सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ा।
Motihari News: रक्सौल। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) व बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रही। रक्सौल में नगर परिषद के तुमड़िया टोला स्थित प्रशासनिक कार्यालय और मुख्य पथ स्थित जन सुविधा केंद्र में कर्मचारियों ने तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की हड़ताल से नगर परिषद का प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा और शहर की सफाई व्यवस्था पर भी असर पड़ा। प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना में सहित बड़ी संख्या में यूनियन सदस्य , नियमित, दैनिक वेतनभोगी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल हुए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।