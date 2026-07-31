Motihari News: नप कर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू

Motihari News: रक्सौल में नगर निकाय कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है। कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय और जन सुविधा केंद्र में तालाबंदी की। धरना-प्रदर्शन में कई कर्मी शामिल हुए। प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर कुमार ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक तीन सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं।

Motihari News: रक्सौल। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (एक्टू) एवं बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार से नगर निकाय कर्मियों की राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। इसका व्यापक असर रक्सौल में देखने को मिला। कर्मचारियों ने तुमड़िया टोला स्थित नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यालय तथा मुख्य पथ स्थित जन सुविधा केंद्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर तालाबंदी कर दी तथा धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

धरना-प्रदर्शन इसके साथ ही नगर परिषद का प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया, जबकि शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हो गई। प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में आयोजित धरना-प्रदर्शन में कॉमरेड रामाकांत आजाद सहित बड़ी संख्या में नगर निकाय कर्मियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा तथा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने सरकार पर कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों की अनदेखी करने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। धरना में प्रमिला देवी, राजेश मल्लिक, विनोद मल्लिक, महेंद्र कुशवाहा, बलिराम प्रसाद यादव, विनोद कुमार साह, रवि राम, सीता देवी, सुनयना देवी सहित बड़ी संख्या में नियमित, दैनिक वेतनभोगी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी मौजूद रहे।

सरकार के प्रति आरोप प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर कई बार सरकार से वार्ता की, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिला। हालिया वार्ता भी विफल रही। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी तीन सूत्री मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा। तुगलकी नीति अब नहीं चलेगी। यदि सफाई, पेयजल और अन्य शहरी सेवाएं बाधित होती हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।”

वहीं कॉमरेड रमाकांत आजाद ने कहा कि नगर निकाय कर्मी वर्षों से कम वेतन, असुरक्षित सेवा और शोषण का सामना कर रहे हैं। सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है। अब कर्मचारी अपने अधिकार लेकर ही आंदोलन समाप्त करेंगे。

अन्य नगर निकायों में स्थिति अन्य नगर निकायों के कर्मी हड़ताल में नहीं हुए शामिल

मोतिहारी। रक्सौल नगर परिषद व मेहसी नगर पंचायत को छोड़कर अन्य नगर निकायों में हड़ताल नहीं थी। यहां सामान्य दिनों की तरह सफाई व अन्य कार्यालय कार्य हुए। जिले के मोतिहारी नगर निगम, ढाका नगर परिषद,चकिया नगर परिषद, अरेराज नगर पंचायत सहित अन्य नगर निकायों के कर्मी हड़ताल में शामिल नहीं हुए।

मेहसी नगर पंचायत का धरना मेहसी। अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर नगर पंचायत कर्मियों ने बिहार लोकल बडीज़ इम्प्लाइज फेडरेशन ,बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नगर पंचायत कार्यालय पर गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। जिसके कारण दिन भर नगर पंचायत का कार्य पूर्णत: बाधित रहा।मांगों में मुख्य रूप से सेवा को नियमितिकरण व सेवा सुरक्षा ,वर्षो से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी संविदा व अस्थायी कर्मियों की सेवाओं काे नियमित करने ,आउट सोर्सिंग सेवा को समाप्त करना सहित तीन मांग शामिल है। धरना में श्याम बाबू कुमार, बाबूलाल साह,घनश्याम कुमार,आदित्य कुमार,विनय मलिक सहित सभी कर्मी मौजूद थे。