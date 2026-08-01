Motihari News: रेलवे स्टेशनों पर चलाया गया जागरूकता अभियान
Motihari News: मोतिहारी,हिप्र। बापूधाम रेलवे स्टेशन स्थित स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को बाल सहायता
Motihari News: मोतिहारी,हिप्र। बापूधाम रेलवे स्टेशन स्थित स्टेशन अधीक्षक कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को बाल सहायता समूह की बैठक की गयी। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर जागरुकता अभियान चलाया गया। बैठक का उद्देश्य रेलवे स्टेशन परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, त्वरित सहायता तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर आने वाले बच्चों, लापता व असहाय बच्चों की पहचान, मानव तस्करी की रोकथाम, बाल श्रम, बाल विवाह तथा बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की। किसी भी संकटग्रस्त बच्चे की सूचना मिलने पर संबंधित विभागों की ओर से त्वरित कार्रवाई पर बल दिया गया।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेलवे स्टेशन पर नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे । संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ बच्चों के हित में कार्य करेंगे। उपस्थित अधिकारियों व सदस्यों ने बच्चों की सुरक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की।बैठक में रेलवे प्रशासन, बाल संरक्षण पदाधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई मोतिहारी चाइल्ड हेल्पलाइन, रेलवे सुरक्षा बल , सरकारी रेलवे पुलिस तथा बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।