Motihari News: नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़
Motihari News: ढाका थाना क्षेत्र के चन्दनबारा में गुरुवार को प्रशासन ने नकली उर्वरक बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। संचालक खलिफ़ुर्रहमान के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली उर्वरक, मशीनें और दूसरे सामान बरामद किए गए। पुलिस अब संचालक की गिरफ्तारी और रैकेट के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है।
Motihari News: सिकरहना, निसं। ढाका थाना क्षेत्र के चन्दनबारा मदनी चौक के समीप गुरुवार को प्रशासन ने छापेमारी कर नकली उर्वरक बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। ‘अंश ट्रेडर्स’ के नाम से अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री का संचालक चन्दनबारा निवासी खलिफ़ुर्रहमान बताया जा रहा है। एसडीओ विजय कुमार के निर्देश पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राजू कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली उर्वरक, कच्चा माल और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस और प्रशासन अब आरोपी संचालक की गिरफ्तारी और इस रैकेट के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गया है।
में छापेमारी: फैक्ट्री में छापेमारी के बाद पुलिस व कृषि विभाग की टीम ने चन्दनबारा गांव स्थित एक गोदाम में भी दबिश दी। संयुक्त कार्रवाई में डीएसपी अभिषेक कुमार, ढाका बीएओ इंद्रजीत कुमार, उर्वरक निरीक्षक सह कृषि समन्वयक उमेश कुमार वर्मा के साथ ढाका और घोड़ासहन थाने की पुलिस शामिल थी। टीम ने मौके से एनपीके (14:28), एमओपी और ‘भारत डीएपी’ के नए खाली बोरे, यूरिया से भरे 14 क्षतिग्रस्त बोरे, लगभग 20 टन नमक, एक पैकिंग मशीन, एक स्टिचिंग मशीन, सिलाई के धागे और वजन मापने की मशीन बरामद की है। इसके अलावा बिना टैग लगे पोटाश मेलासिस के करीब 3,000 बैग जब्त किए गए हैं।
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