Motihari News: ढाका अस्पताल में एक सप्ताह से नहीं है एंटी रेबीज इंजेक्शन

Motihari News: ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिससे कुत्ता काटने वाले मरीजों को परेशानी हो रही है। प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इंजेक्शन के लिए आते हैं लेकिन इंजेक्शन के अभाव में लौट जाते हैं। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि जिले को कम मात्रा में एंटी रेबीज मिला है।

Motihari News: सिकरहना,निसं। ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिससे कुत्ता काटने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कुत्ता के काटे हुए मरीज अस्पताल से रोज वापस लौट रहे है। ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में प्रतिदिन 15 से 20 मरीज इंजेक्शन के लिए आते है और इंजेक्शन के अभाव में वापस लौट जाते है। जो मरीज पूर्व से पहला व दूसरा डोज ले लिए है वे आगे वाले डोज के लिए भटक रहे है। अस्पताल उपाधीक्षक कर्नल डॉ. एन के साह ने बताया कि जिला को काफी कम मात्रा में एंटी रेबीज प्राप्त हुआ है। इस कारण सीमित संख्या में सभी अस्पतालों को इंजेक्शन दिया जा रहा है। यहां कम से कम 60 वायल इंजेक्शन की आवश्यकता है। शीघ्र ही जिला से इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएगा।

मधुबन सीएचसी में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म: मधुबन। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी रेबीज इंजेक्शन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसके चलते प्रतिदिन कुत्ते के काटने वाले दर्जनभर से अधिक मरीजों को बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन जिले से नई खेप मिलने का इंतजार कर रहा है। क्षेत्र में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सुनसान जगह या अकेले मिलने पर कुत्ते बच्चों के साथ-साथ बड़ों पर भी हमला कर रहे हैं। ऐसे में कुत्ते के काटने के बाद लोग इलाज के लिए सीएचसी पहुंच रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार गत 7 जुलाई को जिले से एंटी रेबीज इंजेक्शन की 19 डोज प्राप्त हुई थीं, जो अगले ही दिन समाप्त हो गईं। तब से अब तक अस्पताल को दोबारा आपूर्ति नहीं मिल सकी है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. इंद्रजीत कुमार ने बताया कि इंजेक्शन की कमी से प्रतिदिन कई मरीज प्रभावित हो रहे हैं।

बढ़ रहे कुत्ते और सियार काटने के मामले से: पताही। प्रखंड क्षेत्र में लगातार सियार और कुत्ते के काटने की घटनायें बढ़ रही हैं। ऐसे में अस्पतालों में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने से लोगो को काफ़ी परेशानी हो रही हैं।