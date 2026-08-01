Motihari News: खाद व कीटनाशी दुकानों की जांच में मिली गड़बड़ी

Motihari News: मोतिहारी में शुक्रवार को कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में उर्वरक की समीक्षा बैठक हुई। इसमें कालाबाजारी, जमाखोरी और किसानों को सही दाम पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। छापेमारी में कई विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित किया गया।

Motihari News: मोतिहारी, हिसं। मुकेश कुमार लाल कृषि निदेशक बिहार की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन मोतिहारी में समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार को किया गया। बैठक में संयुक्त निदेशक (शष्य) तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर संजय नाथ तिवारी, डीएओ मनीष कुमार सिंह, एसएओ सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भाग लिए। बैठक में कृषि निदेशक ने उर्वरक की आवश्यकता, उपलब्धता, उपावंटन व वितरण की समीक्षा की। इस क्रम में निदेश दिया गया कि कृषि पदाधिकारियों का जिला प्रशासन के साथ उर्वरक के कालाबाजारी, जमाखोरी, गैर कृषि उपयोग व किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया व अन्य उर्वरक उपलब्ध कराने को टीम गठित कर नियमित छापेमारी की जाय। किसानों को सुगतापूर्वक व निर्धारित दर पर उर्वरक की प्राप्ति में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

थोक व खुदरा खाद विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी: समीक्षोपरांत कृषि निदेशक के निर्देश के आलोक में संयुक्त निदेशक (शष्य) व डीएओ द्वारा संयुक्त रूप से थोक व खुदरा उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गयी। छापेमारी में अनियमितता की आशंका के आधार पर थोक उर्वरक विक्रेता तरूण खाद बीज भंडार के उर्वरक अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की गई है। साथ ही किसान कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायत की रैण्डम की जांच के दौरान पाया गया कि कुशवाहा खाद बीज भंडार, इंद्रासन महतो, प्रखंड-छौड़ादानो व कुशवाहा खाद बीज भंडार, लक्ष्मण प्रसाद, प्रखंड -छौड़ादानों द्वारा उर्वरक की बिक्री सरकार के निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर किया जा रहा है। दोनों प्रतिष्ठानों के खुदरा अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

कॉल सेंटर से किसानों को रैंडम कॉल में मिली शिकायत: खरीफ 2026 में विभाग स्तर से प्राप्त बीज के लाभान्वितों से रैण्डम कॉल किया गया। कॉल के दौरान किसानों से प्राप्त फीडबैक व शिकायत के आधार पर कुमार खाद बीज भंडार, प्रखंड-पताही के बीज अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कारण पृच्छा की मांगी गई है। सहायक निदेशक रसायन को निदेश दिया गया कि किसानों के बीच मिट्टी जांच कराते हुए स्वॉयल हेल्थ कार्ड त्वरित गति से जारी करते हुए वितरण कराना सुनिश्चित करें। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को समय पर क्रियान्वित करना सुनिश्चित किया जाय।

कीटनाशी दुकानों पर उड़नदस्ता दल का धावा: कीटनाशी प्रतिष्ठानों का गठित उड़नदस्ता दल में नामित सदस्य डॉ प्रमोद कुमार, अपर निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार पटना व सुशील कुमार सिंह उप निदेशक पौधा संरक्षण तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर द्वारा संयुक्त रूप से कुशवाहा खाद बीज भंडार महनवा तुरकौलिया के कीटनाशी प्रतिष्ठान की जांच गई। जांच के क्रम में पाया गया कि कीटनाशी अनुज्ञप्ति में बिना इंडोर्समेंट के उत्पाद पाया गया। उक्त प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही भगवानी बीज भंडार छतौनी की जांच की गई। जांच में पाया गया कि कीटनाशी अनुज्ञप्ति बिना इंडोर्समेंट के उत्पाद पाया गया। उक्त प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण की मांग की गई। वहीं किरण खाद बीज भंडार मोतिहारी की जांच की गई। जांच के दौरान कोई अनियमितता नहीं मिली।

बिना सूचना दुकान बंद मिलने पर जवाब तलब: साथ ही सचिन खाद बीज भंडार मोतिहारी, भवानी खाद बीज भंडार मोतिहारी, कुशवाहा बीज भंडार मोतिहारी व कंचन सीड्स स्टोर का प्रतिष्ठान बिना पूर्व सूचना के बंद पाया गया।

उक्त प्रतिष्ठान से स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है।