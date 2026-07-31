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Motihari News: बेकाबू वाहन की ठोकर से वृद्ध की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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Motihari News: मेहसी, निसं। 70 वर्षीय देवेन्द्र सिंह, जो मेहसी बाजार से अपने गांव लौट रहे थे, अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल हो गए। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते ही उनकी मौत हो गई। घटना एनएच 27 पर बुधवार की रात हुई, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया।

Motihari News: बेकाबू वाहन की ठोकर से वृद्ध की मौत

Motihari News: मेहसी,निसं। अज्ञात वाहन की ठोकर से घायल 70 वर्षीय देवेन्द्र सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह की मौत इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते ही हो गयी। घटना बुधवार की रात्रि लगभ आठ बजे थाना क्षेत्र के एनएच 27 पर मिर्जापुर गांव के सामने पेट्रोल पम्प के पास घटी है। मृतक थाना क्षेत्र के रमपुरवा गांव का रहने वाला था। बुधवार की सन्ध्या मेहसी बाजार से अपने घर रमपुरवा गांव जा रहा था। सड़क पार करने के क्रम में मोतिहारी की तरफ से तेज़ रफ़्तार से आ रही अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दिया। जिसके कारण उक्त व्यक्ति सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही रोडवेज एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंच कर घायल को मेहसी स्वास्थ्य केंद्र लाये जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट पर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गयी। पुष्टि थाना अध्यक्ष सानु गौरव ने किया है।

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