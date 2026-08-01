Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म: डॉ शारदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: मोतिहारी में उमा देवी मेमोरियल होमियोपैथिक चिकित्सा व अनुसंधान केन्द्र का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में डॉ शारदा कुमार ने बताया कि संस्था ने 32 वर्षों से असाध्य रोगों का इलाज किया है और जन जागरुकता अभियान चलाकर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की है।

Motihari News: मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म: डॉ शारदा

Motihari News: मोतिहारी। कोल्हुअरवा चौक स्थित उमा देवी मेमोरियल होमियोपैथिक चिकित्सा व अनुसंधान केन्द्र का बत्तीसवां स्थापना दिवस मनाया गया । कार्यक्रम संचालक डॉ शारदा कुमार ने बताया कि डॉ हैनिमैन व संस्थापक उमा देवी व नथुनी प्रसाद के तैल चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। उन्होंने बताया कि यह संस्था मानवता की सेवा को परम धर्म मानते हुए विगत बत्तीस वर्षों से असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों का सफल इलाज कर रही है । इसके साथ ही संस्था के द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरुकता अभियान चलाकर जनता को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है ।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Motihari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।