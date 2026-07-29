Motihari News: मानदेय से तीन वर्ष तक कटौती का आदेश
Motihari News: मोतिहारी में ढाका प्रखंड के जमुआ पंचायत के रोजगार सेवक अविनाश कुमार के मानदेय में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह कार्रवाई डीएम सौरभ सुमन यादव द्वारा तीन वर्षों के लिए की गई है, जो योजना में लापरवाही बरतने के कारण लागू हुई।
Motihari News: मोतिहारी। ढाका प्रखंड की जमुआ पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक अविनाश कुमार के द्वारा योजना में लापरवाही बरतने पर उनके मूल मानदेय से 25 प्रतिशत की कटौती तीन वर्ष तक करने का शस्ती (दण्ड) अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई डीएम-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक सौरभ सुमन यादव के द्वारा की गयी है। कार्यक्रम पदाधिकारी, वीबी-जी राम जी प्रखंड ढाका के पत्र के आलोक में कार्रवाई की गयी है।
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