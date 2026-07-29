Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Motihari News: मानदेय से तीन वर्ष तक कटौती का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
Follow us on Google News
share

Motihari News: मोतिहारी में ढाका प्रखंड के जमुआ पंचायत के रोजगार सेवक अविनाश कुमार के मानदेय में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। यह कार्रवाई डीएम सौरभ सुमन यादव द्वारा तीन वर्षों के लिए की गई है, जो योजना में लापरवाही बरतने के कारण लागू हुई।

Motihari News: मानदेय से तीन वर्ष तक कटौती का आदेश

Motihari News: मोतिहारी। ढाका प्रखंड की जमुआ पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक अविनाश कुमार के द्वारा योजना में लापरवाही बरतने पर उनके मूल मानदेय से 25 प्रतिशत की कटौती तीन वर्ष तक करने का शस्ती (दण्ड) अधिरोपित किया गया है। यह कार्रवाई डीएम-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक सौरभ सुमन यादव के द्वारा की गयी है। कार्यक्रम पदाधिकारी, वीबी-जी राम जी प्रखंड ढाका के पत्र के आलोक में कार्रवाई की गयी है।

ये भी पढ़ें:Purnia News: जिला परिषद की 250 योजनाओं की होगी जांच, जांच दल गठित
ये भी पढ़ें:Nawada News: विकाय योजनाओं में 3.71 करोड़ रुपये के गबन का आरोप
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Motihari Latest News Motihari News Motihari

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।