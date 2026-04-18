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मोतिहारी में जहरीली शराब से एक और जान गई! बावर्ची की मौत के बाद युवक पुलिस हिरासत में

Apr 18, 2026 07:53 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, तुरकौलिया (मोतिहारी)
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मोतिहारी के तुरकौलिया में शुक्रवार की रात को एक बावर्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजन के अनुसार उसने शराब का सेवन किया था। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पिछले दिनों जिले में 10 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है।

मोतिहारी में जहरीली शराब से एक और जान गई! बावर्ची की मौत के बाद युवक पुलिस हिरासत में

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले में जहरीली शराब का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शराबकांड में बीते दिनों 10 लोगों की जान जाने के बाद अब एक और युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। ताजा घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के टिकैता गोविंदपुर पंचायत की है। बावर्ची का काम करने वाले एक शख्स की शुक्रवार रात को जान चली गई। परिजन का कहना है कि उसने शराब पी थी। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय बनारसी साह के रूप में हुई है। वह मूलरूप से रघुनाथपुर के रहने वाले थे। करीब 20 सालों से वह अपने ससुराल गोविंदापुर में ही परिवार के साथ रह रहे थे। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात करीब 9 बजे गांव के ही एक भोला नामक व्यक्ति ने बनारसी साह को शराब लाकर दी थी। पत्नी फूलकुमारी देवी ने उन्हें शराब पीने से मना भी किया। लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी।

परिजन की मानें तो शराब पीने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होते देख परिजन उन्हें आनन-फानन में ऑटो से अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के साला गोपी साह ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से उनके बहनोई की मौत हुई है।

बनारसी साह बावर्ची का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा।

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उन्होंने कहा कि विसरा जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हर पहलू से जांच की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

युवक पुलिस हिरासत में

घटना की सूचना मिलते ही शनिवार की सुबह तुरकौलिया थानाध्यक्ष सम्पत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने भोला नाम के युवक को हिरासत में लिया है। हालांकि वह शराब देने की बात से इनकार कर रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बाद में उसे परिजनों को सौंप दिया।

वहीं, पूरे पंचायत क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया। लेकिन कहीं से भी शराब बरामद नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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मोतिहारी में 10 लोगों की हो चुकी है मौत

इस घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। गत दो सप्ताह के भीतर मोतिहारी के रघुनाथपुर और तुरकौलिया क्षेत्र के बालगंगा, परसौना, शंकरसरैया, हरदिया समेत कई गांवों में जहरीली शराब पीने से करीब 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि एक दर्जन से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी।

(तुरकौलिया से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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