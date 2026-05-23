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भटकी हुई लड़की को बंधक बनाकर रोज करता था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा; 80 हजार जुर्माना लगाया

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अभियुक्त भूलन सहनी ने पीड़िता को अपने रूम में बंधक बना लिया और रोज-रोज रेप करता था। बाहर निकलने पर उसे ताले में बंद कर देता था।

भटकी हुई लड़की को बंधक बनाकर रोज करता था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा; 80 हजार जुर्माना लगाया

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में घर से भागी लड़की(नाबालिग) को अपने कमरे में बंधक बनाकर रोज-रोज दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाया। बीस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ अस्सी हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मुफ्फसिल लखौरा थाना के बहुरी निवासी भूलन सहनी को इस कांड में सजा दी गई है। मामले में पीड़ित किशोरी के पिता ने मुफस्सिल लखौरा थाना में वर्ष 2022 एफआईआर दर्ज करायी थी। दर्ज मुकदमे में कहा था कि 29 मई 2022 की संध्या उनकी नाबालिग पुत्री घर से निकली थी। परंतु वह घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद 4 जून 2022 को सूचक की बहन के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी भतीजी दिल्ली लालकिला के पास उसके कब्जे में है। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने अभियुक्त की मां को पूछताछ के लिए हिरासत लिया। अपनी मां को पुलिस हिरासत में होने की सूचना पर अभियुक्त ने अपहृत किशोरी को लखौरा गांधी चौक पर लाकर मुक्त कर दिया, जहां से पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत की।

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पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मई 2022 की रात्रि करीब 8 बजे वे बहन से झगड़ा कर घर से निकली थी। नौरंगिया गांव जाने वाले रास्ते में अभियुक्त मदद करने के बहाने उसके साथ हो लिया तथा उसे समझा बुझाकर आरोपी उसे अपने घर ले गया। वहां से बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया जहां लड़की को घर में बंद कर ताला जड़ दिया। नामजद अभियुक्त उसके साथ रोज रोज दुष्कर्म करने लगा।

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लड़की के साथ गांव से युवक भी गायब था। इस शक के आधार पर पुलिस अभियुक्त की मां को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। अपनी मां के पुलिस हिरासत में लेने पर अभियुक्त ने पीड़िता को मुक्त कर दिया। लेकिन, छोड़ने से पहले अभियुक्त ने उसके साथ बार-बार रेप की वारदात को अंजाम दिया। पॉक्सो वाद के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे ने नौ गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद भूलन सहनी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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