भटकी हुई लड़की को बंधक बनाकर रोज करता था रेप, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा; 80 हजार जुर्माना लगाया

अभियुक्त भूलन सहनी ने पीड़िता को अपने रूम में बंधक बना लिया और रोज-रोज रेप करता था। बाहर निकलने पर उसे ताले में बंद कर देता था।

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में घर से भागी लड़की(नाबालिग) को अपने कमरे में बंधक बनाकर रोज-रोज दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने मामले में नामजद एक अभियुक्त को दोषी पाया। बीस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ अस्सी हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मुफ्फसिल लखौरा थाना के बहुरी निवासी भूलन सहनी को इस कांड में सजा दी गई है। मामले में पीड़ित किशोरी के पिता ने मुफस्सिल लखौरा थाना में वर्ष 2022 एफआईआर दर्ज करायी थी। दर्ज मुकदमे में कहा था कि 29 मई 2022 की संध्या उनकी नाबालिग पुत्री घर से निकली थी। परंतु वह घर वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद 4 जून 2022 को सूचक की बहन के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी भतीजी दिल्ली लालकिला के पास उसके कब्जे में है। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने अभियुक्त की मां को पूछताछ के लिए हिरासत लिया। अपनी मां को पुलिस हिरासत में होने की सूचना पर अभियुक्त ने अपहृत किशोरी को लखौरा गांधी चौक पर लाकर मुक्त कर दिया, जहां से पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में प्रस्तुत की।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मई 2022 की रात्रि करीब 8 बजे वे बहन से झगड़ा कर घर से निकली थी। नौरंगिया गांव जाने वाले रास्ते में अभियुक्त मदद करने के बहाने उसके साथ हो लिया तथा उसे समझा बुझाकर आरोपी उसे अपने घर ले गया। वहां से बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया जहां लड़की को घर में बंद कर ताला जड़ दिया। नामजद अभियुक्त उसके साथ रोज रोज दुष्कर्म करने लगा।